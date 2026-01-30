Daily Mail: подросток погиб после столкновения с акулой в Бразилии

Фото: depositphotos/izanbar

В Бразилии 13-летний подросток Дейвсон Роча Дантас погиб после столкновения с акулой. Об этом пишет Daily Mail.

По данным местных властей, мальчик находился в воде вместе с друзьями. Акула напала на него сзади, укусив за правое бедро. Очевидцу удалось вытащить пострадавшего на берег.

Мальчика срочно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. По словам врача Леви Далтона, он поступил в медицинское учреждение уже без признаков жизни из-за массивной кровопотери.

После инцидента власти усилили меры безопасности. Десятки пляжей вдоль побережья получили предупреждения о риске нападения акул. Государственный комитет по мониторингу инцидентов с акулами (CEMIT) также заявил о намерении усилить мониторинг и возобновить программу отслеживания хищников с помощью микрочипов.

Ранее СМИ сообщали о закрытии пляжей пяти отелей в Хургаде из-за обнаружения в нескольких метрах от берега акулы. Однако спустя время местная администрация опровергла соответствующую информацию.

По словам директора охраняемой природной территории Северных островов Красного моря Абдалла Абида, инцидентов с хищными рыбами зафиксировано не было, а отели продолжали работать в штатном режиме.