В Хургаде опровергли новости о закрытии пляжей из-за акул

Фото: телеграм-канал SHOT

Информация о закрытии пляжей из-за акул в египетской Хургаде не соответствует действительности. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор охраняемой природной территории Северных островов Красного моря Абдалла Абид.

По его словам, гостиницы работают в штатном режиме.

"В этом районе не было зафиксировано каких-либо инцидентов с акулами <…> Более того, сегодня туристы из гостиниц района "Макади-Бей" отправились на десятки различных дайвинг-туров в соответствии с запланированным графиком", – сказал Абид.

Он также подчеркнул, что природоохранные службы тщательно патрулируют эти районы.

В телеграм-канале SHOT ранее появилась информация, что в Хургаде пять отелей закрыли пляжи из-за акулы, которая находится в нескольких метрах от берега. При этом осенью 2025 года акулы уже находились около Хургады.

До этого власти Австралии закрыли для купания несколько пляжей Сиднея из-за нападений акул на серферов. Отдыхающие не могут попасть на 20 пляжей. Власти предупредили о необходимости соблюдать осторожность.