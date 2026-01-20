Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 15:40

В мире

В Хургаде опровергли новости о закрытии пляжей из-за акул

Фото: телеграм-канал SHOT

Информация о закрытии пляжей из-за акул в египетской Хургаде не соответствует действительности. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор охраняемой природной территории Северных островов Красного моря Абдалла Абид.

По его словам, гостиницы работают в штатном режиме.

"В этом районе не было зафиксировано каких-либо инцидентов с акулами <…> Более того, сегодня туристы из гостиниц района "Макади-Бей" отправились на десятки различных дайвинг-туров в соответствии с запланированным графиком", – сказал Абид.

Он также подчеркнул, что природоохранные службы тщательно патрулируют эти районы.

В телеграм-канале SHOT ранее появилась информация, что в Хургаде пять отелей закрыли пляжи из-за акулы, которая находится в нескольких метрах от берега. При этом осенью 2025 года акулы уже находились около Хургады.

До этого власти Австралии закрыли для купания несколько пляжей Сиднея из-за нападений акул на серферов. Отдыхающие не могут попасть на 20 пляжей. Власти предупредили о необходимости соблюдать осторожность.

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика