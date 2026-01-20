Австралийские власти закрыли десятки пляжей в Сиднее после нападений акул

Фото: depositphotos/izanbar

Власти Австралии закрыли для купания несколько пляжей Сиднея из-за нападений акул на серферов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на местный телеканал 9News.

"Власти закрыли 20 пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений", – говорится в материале.

Очередной инцидент с нападением хищных рыб в Австралии произошел в ноябре прошлого года. На пляже Кайлис-Бич инструктор по дайвингу чудом выжил, спасая свою девушку от трехметровой бычьей акулы.

Хищница укусила ее за левую руку, когда та снимала плавание с дельфинами. Мужчина сразу бросился на помощь и дважды ударил рыбу, в результате чего получил рану на правой ноге. Инструктор смог доплыть до берега вместе с девушкой и вызвать помощь, но она скончалась из-за сильной кровопотери.