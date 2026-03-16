16 марта, 20:28

Приставы арестовали счета ЮГК на 32 миллиарда рублей

Судебные приставы арестовали средства Публичного акционерного общества "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК") на сумму более 32 миллиардов рублей, следует из сообщения ЮГК на сервере раскрытия информации.

Также в постановлении указано, что компания обязана в течение 3 рабочих дней перечислить в бюджет не менее 33,29 миллиарда рублей нераспределенной прибыли за 2025 год и предыдущие периоды.

Решение принято в рамках исполнительного производства, возбужденного по определению Мосгорсуда.

ЮГК – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России с активами в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что ее бывший владелец Константин Струков вывел за границу выручку от работы своих предприятий в размере более 163 миллиардов рублей. Получаемые средства бизнесмен регулярно направлял в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.

До этого Генпрокуратура РФ заявляла, что Струков нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Мужчина сначала был депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017 года занимал должность зампредседателя этого органа. По данным ведомства, в этот период Струков воспользовался процедурой банкротства и получил контроль над имуществом "Южуралзолота".

В связи с этим ГП попросила передать государству 100% долей фирм "Управляющая компания "ЮГК", "Бизнес-Актив", "Хоум" и "Уралвент", а также акции ЮГК. Суд удовлетворил этот иск.

Затем к Струкову и еще 8 ответчикам был направлен новый иск. ГП просила суд обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем.

