Суд в Челябинске обратил акции ЮГК в доход государства

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Советский районный суд Челябинска обратил акции золотодобывающей компании "Южуралзолото" (ЮГК) и других компаний миллиардера Константина Струкова в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры (ГП) РФ. Ведомство просило передать в собственность государства 100% долей ООО "Управляющая компания "ЮГК", ООО "Бизнес-Актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент" и акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний".

Тем временем представляющий интересы ЮГК адвокат Дмитрий Мальбин в разговоре с "Ведомостями" заявил, что сторона защиты может обжаловать данное постановление суда. Окончательная позиция будет определена, когда юристы получат текст решения.

Мальбин подчеркнул, что ПАО "ЮГК" осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством. Компания никогда не получала никаких преимуществ от того, что Струков был депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, добавил адвокат.

По данным ГП, Струков был депутатом Заксобрания с 2000 года. С 2017 года он занимал должность заместителя председателя этого органа. В этот период бизнесмен нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью.

Миллиардер воспользовался процедурой банкротства, чтобы получить контроль над имуществом компании "Южуралзолото", которую возглавлял ранее. В результате было создано ПАО "ЮГК".

2 июля правоохранители провели обыск в офисах ПАО в Челябинской области. Как сообщалось, в компании выявили нарушения правил охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов на участках в Пластовском и Еткульском районах.

Кроме того, за последние годы были зафиксированы 6 происшествий, в результате которых погибли сотрудники ПАО, что косвенно свидетельствует о халатности должностных лиц "Южуралзолота" к требованиям промышленной безопасности.