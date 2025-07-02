ФСБ и СК проводят обыски в офисах "Южуралзолота" в Челябинской области

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Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" в Челябинской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в региональной полиции.

По предварительным данным, ранее были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов на участках в Пластовском и Еткульском районах, что привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.

Источник в полиции сообщил агентству, что за последние годы было также зафиксировано 6 происшествий, в результате которых погибли сотрудники ПАО. По его словам, это косвенно свидетельствует о халатности должностных лиц "Южуралзолота" к требованиям промышленной безопасности.

По факту произошедшего в июле прошлого года были возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды и порче земли.

В УФСБ России по Челябинской области изданию подтвердили информацию о проведении следственно-оперативных действий. При этом комментариев от самой компании пока не поступало.

В июле прошлого года в прокуратуре заявляли, что провели проверку на промплощадках "ЮГК" в Пластовском, Верхнеуральском и Еткульском районах после прорыва дамбы.

В результате были обнаружены серьезные нарушения, допущенные во время строительства гидротехнического сооружения. Из-за этого при прорыве дамбы неочищенные воды попали в реки Батуровка и Санарка, а также в пруд на реке Санарка.

Кроме того, из-за случившегося земли сельхозназначения оказались загрязнены мышьяком. В отношении юрлица было возбуждено более 15 административных дел.