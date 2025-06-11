ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала Россельхозбанка на 167 млн руб

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Спецслужбы пресекли незаконную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", чьи действия могли причинить ущерб банку на сумму в свыше 167 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По версии спецслужб, фигурант причастен к превышению должностных полномочий. Выяснилось, что он знал о корпоративном споре у клиента банка – "Мценского мясоперерабатывающего комбината". Он, не обладая нужными полномочиями, дал указание своим подчиненным в рамках фиктивного внешнеторгового контракта перевести 2,4 миллиона евро в адрес компании, зарегистрированной в Сингапуре.

"Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации признана неправомерной", – говорится в сообщении ФСБ.

В итоге Россельхозбанку был нанесен ущерб в размере 167 715 000 рублей, согласно курсу валют на момент совершения перевода. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее в Подмосковье задержали десятерых подозреваемых в обналичивании денег от незаконного сбыта наркотиков. По данным полиции, фигуранты использовали банковские карты, которые были зарегистрированы на иностранцев.

Во время обысков у них изъяли компьютерную технику, средства связи, документы, а также другие предметы, которые имеют отношение к этому делу. Общая сумма средств, обналиченная злоумышленниками, может превышать 1 миллиард рублей.

