Российскую ученую арестовали за контрабанду эмбрионов лягушки в США

Фото: 123RF/pabrady63

Российская ученая Ксения Петрова, работающая в Гарвардской медицинской школе, арестована в Соединенных Штатах за попытку контрабанды эмбрионов лягушки, сообщает агентство ABC News со ссылкой на американский Минюст.

Петрова была задержана в аэропорту Бостона 16 февраля 2025 года. Во время досмотра выяснилось, что она не задекларировала эмбрионы лягушек, которые получила во время визита во Францию.

Девушка была взята под стражу иммиграционной службой и помещена в иммиграционный центр в штате Луизиана. 15 мая она была арестована по уголовному обвинению.

Петровой грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч долларов. Однако Минюст США в ходе судебного заседания настаивал на депортации из страны арестованной ученой.

Ранее россиянин попытался угнать яхту за 2,5 миллиона долларов в США. Мужчина собирался доплыть на ней до Багамских островов. Судно заметил знакомый владельца. Злоумышленника задержали с помощью трех катеров.