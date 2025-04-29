Россиянин, обвиняемый в вымогательстве, депортирован из Таиланда в РФ

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Обвиняемый в вымогательстве в составе организованной группы Александр Верба депортирован из Таиланда в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе российской Генпрокуратуры.

По данным следствия, в марте 2013 года на территории склада в городе Арсеньеве Приморского края Верба вместе с соучастниками, в том числе с лидером организованной группы – своим братом Владиславом, требовали от предпринимателя шесть миллионов рублей. Из-за отсутствия этой суммы потерпевший передал им два миллиона рублей, они также смогли получить от него Toyota Land Cruiser 200, КамАЗ-4310 и два трактора.

После этого Владислав был задержан. В марте 2025 года суд назначил ему 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей и с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также суд оставил в силе наложенный на имущество подсудимого арест.

В свою очередь, Александру удалось скрыться. Он был объявлен в международный розыск. Как пояснили в ведомстве, в апреле стало известно о задержании мужчины из-за его возможного нарушения миграционного законодательства Таиланда.

Ранее в Москве правоохранители задержали пятерых мужчин и двух женщин, состоящих в банде. Криминальная группа действовала с ноября 2023 по январь прошлого года. Задержанных обвиняют в разбое, вымогательстве, похищении человека, создании и участии в устойчивой вооруженной группе и руководстве такой группой, а также в незаконном приобретении и ношении оружия.