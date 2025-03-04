Жителя Москвы арестовали за похищение бывшей жены

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве мужчину арестовали за похищение бывшей супруги, сообщается в телеграм-канале столичного управления СК России.

По информации следствия, обвиняемый испытывал личную неприязнь к бывшей жене после того, как она инициировала развод. 25 февраля этого года мужчина напал на экс-супругу на улице Декабристов в Москве, затащил ее в салон своего автомобиля и увез на юго-восток столицы.

Вскоре полицейские задержали злоумышленника и освободили похищенную. С мужчиной проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение в похищении человека.

Между тем в Челябинской области суд арестовал главу Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата и его сына за похищение и убийство местной жительницы. Все трое взяты под стражу до 24 апреля 2025 года.

Также сообщалось, что суд в Новосибирске заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении своего 6-летнего сына на глазах у бывшей жены. По версии следователей, 40-летний мужчина совершил преступление вместе с сообщниками. Он посадил ребенка в машину и увез в неизвестном направлении.