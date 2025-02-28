В Москве задержаны члены банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Москве задержали пятерых мужчин и двух женщин, состоящих в банде, которая занималась похищением людей и вымогательством. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"По имеющимся данным, двое приезжих создали криминальную группу, которая действовала с ноября 2023 по январь прошлого года", – говорится в сообщении.

Злоумышленников в зависимости от роли каждого обвиняют в разбое, вымогательстве, похищении человека, создании и участии в устойчивой вооруженной группе в целях нападения на граждан или организации и руководстве такой группой, а также в незаконном приобретении и ношении оружия.

Ранее главу администрации Северодонецка в ЛНР Николая Моргунова задержали по подозрению в участии в банде, разбое и похищении человека.

Правоохранители выяснили, что он принимал активное участие в банде с мая 2014 года. Моргунов, который на тот момент был главой администрации городского округа Брянка ЛНР, в силу своей должности знал обо всех объектах недвижимости и главных предприятиях города, а также об их владельцах и финансовом состоянии обеспеченных граждан.