Полиция раскрыла сеть вебкам-студий в РФ по распространению порнографии

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Полицейские пресекли деятельность сети вебкам-студий в России, которые осуществляли изготовление и распространение порнографии. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По словам представителя ведомства, жительница Саратова открыла сразу в нескольких регионах России студии, где работали не менее 10 моделей, проводивших видеосеансы с иностранцами. Девушки за определенную сумму выполняли интимные пожелания клиентов. Между тем следили за их деятельностью и распределяли доходы два администратора.

В результате в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре были задержаны подозреваемые. Во время обыска изъяты компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций и документация.

В МВД подчеркнули, что возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, а на вероятного организатора схемы наложили запрет определенных действий.

Ранее полицейские задержали организаторов занятия проституцией и их подопечных в Котельниках. Сотрудники полиции установили, что женщины работали в бане, предоставляя интимные услуги. В отношении задержанных мужчин-организаторов возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией".

