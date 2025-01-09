В Москве раскрыли сеть притонов, замаскированных под массажные салоны

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Полицейские раскрыли в столице сеть притонов, которые работали под вывеской массажных салонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, клиентам данных незаконных заведений оказывались за определенные суммы услуги сексуального характера. В результате оперативники задержали 7 участников данной схемы и ее 38-летнего предполагаемого организатора, который ранее уже был судим за совершение подобных преступлений.

Кроме того, правоохранители ликвидировали в Иванове call-центр, который использовался для координации деятельности сети притонов, а также для поддержки сайтов и подбора персонала. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Фигурантам уже предъявлено обвинение, и на время расследования им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее полицейские задержали организаторов занятия проституцией и их подопечных в Котельниках. Сотрудники полиции установили, что женщины работали в бане, предоставляя интимные услуги. В отношении задержанных мужчин-организаторов возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией".

