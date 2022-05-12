"Московский патруль": в Подмосковье задержали проституток и сутенера

Несколько жриц любви и их вероятных покровителей задержали подмосковные полицейские. Точка по оказанию интимных услуг располагалась в оживленном месте возле МКАД.

Как был налажен нелегальный бизнес? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.