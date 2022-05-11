Синоптик пообещал москвичам майские грозы в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Майские грозы и теплая погода ожидаются в московском регионе 12 и 13 мая, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Уже завтра Москва окажется в теплом секторе циклона, воздушные массы будут поступать с юго-запада, погода будет теплая, +17...+19 градусов, но во второй половине дня будут заметные осадки, сильный дождь, а также все условия для грозовой деятельности", – отметил он.
В четверг, 12 мая, также ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, а в пятницу, 13 мая, – до 15–20 метров в секунду.
По словам синоптика, по области грозы ожидаются и в ночь на пятницу. При этом в Москве в субботу будет облачная погода будет облачной с прояснениями, температура воздуха составит +15...+17 градусов тепла днем и +7...+9 градусов ночью. В воскресенье возможен небольшой дождь, температура будет находиться в диапазоне +15...+16 градусов.
В понедельник дневная температура в Москве понизится до +11...+16 градусов тепла, добавил Вильфанд.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что наступление майского тепла в столице ожидается в конце месяца.
При этом начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал Москве 24, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно холодным, в июне москвичей все же ждет по-настоящему теплая погода. Также климатолог дал прогноз о том, каким в целом может быть московское лето в этом году.
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