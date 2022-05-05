Отопительный сезон в Москве продлен из-за погодных условий

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В Москве продлили отопительный сезон из-за погодных условий. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены", – приводит его слова РИА Новости.

Сначала отопление отключат в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях. После отключения отопления в городских зданиях начнутся работы по подготовке тепловых сетей к следующему отопительному сезону.

Ранее Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022–2023 годов. Специалисты подготовят все здания и сооружения Москвы – всего более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысячи социальных объектов и 30,8 тысячи объектов экономики.

