Жителям столицы рассказали, когда в Москве отключат отопление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала Москве 24, что отопление в столице обычно отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение определенного срока.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городские системы теплоснабжения начали готовить к завершению отопительного сезона. Тепло перестанут подавать в более чем 74 тысячи зданий, из которых свыше 34 тысяч домов – жилые.

По словам Разворотневой, отопление в столице отключают по распоряжению городских властей, которые ориентируются на погодные условия. "В течение пяти дней среднесуточная температура должна быть выше +8 градусов, и в этом случае по санитарным нормам можно отключать отопление", – объясняет она.

По ее словам, при принятии решения власти также учитывают дальнейшее изменение температуры воздуха: она должна повышаться.





Светлана Разворотнева зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Может быть, они учитывают и грядущее похолодание в Москве. Предполагается, что в столице еще будут ночи с минусовой температурой. Это все-таки не очень комфортно. Поэтому, скорее всего, к маю не стоит ждать отключения.

Разворотнева добавила, что при наступлении благоприятных условий, как правило, сначала отопление отключат на промышленных предприятиях, далее в жилом секторе и офисах, после этого в социальных учреждениях: садах, школах больницах.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала, что с 28 апреля в столицу придет похолодание. В том числе ночью температура в Москве местами может опускаться до -1. Ночные заморозке в городе ожидаются до конца апреля. Синоптик добавила, что, скорее всего, довольно холодной будет и первомайская ночь.

