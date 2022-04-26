Жителям столицы рассказали, когда в Москве отключат отопление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала Москве 24, что отопление в столице обычно отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение определенного срока.
Ранее заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городские системы теплоснабжения начали готовить к завершению отопительного сезона. Тепло перестанут подавать в более чем 74 тысячи зданий, из которых свыше 34 тысяч домов – жилые.
По словам Разворотневой, отопление в столице отключают по распоряжению городских властей, которые ориентируются на погодные условия. "В течение пяти дней среднесуточная температура должна быть выше +8 градусов, и в этом случае по санитарным нормам можно отключать отопление", – объясняет она.
По ее словам, при принятии решения власти также учитывают дальнейшее изменение температуры воздуха: она должна повышаться.
Разворотнева добавила, что при наступлении благоприятных условий, как правило, сначала отопление отключат на промышленных предприятиях, далее в жилом секторе и офисах, после этого в социальных учреждениях: садах, школах больницах.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала, что с 28 апреля в столицу придет похолодание. В том числе ночью температура в Москве местами может опускаться до -1. Ночные заморозке в городе ожидаются до конца апреля. Синоптик добавила, что, скорее всего, довольно холодной будет и первомайская ночь.
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