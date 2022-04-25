Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за репетиции парада Победы

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

13:17

Главная / Новости /

Синоптик предупредила о резком похолодании в конце апреля в Москве

"Ниже климатической нормы": москвичей ждет резкое похолодание в конце апреля
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 предупредила жителей столицы о похолодании в Москве во второй половине недели.

Ранее сообщалось, что последняя неделя апреля в столичном регионе начнется с погоды, больше подходящей для конца мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что в Москве в понедельник, 25 апреля, ожидается небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до 17–19 градусов тепла.

По словам Поздняковой, небольшие осадки в виде дождя также прогнозируются в столице во вторник и среду. "Дневная температура во вторник достигнет +15…+17. В среду будет на пару градусов пониже, где-то +13…+15", – отмечает метеоролог.

Начиная с 28 апреля характер погоды начнет меняться. Погоду уже будет определять холодный антициклон. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ночь станет заметно холоднее. В Москве ожидается +1…+3, местами будет до -1. Дневная температура в городе составит +7…+9.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

В пятницу и субботу, 29 и 30 апреля, в ночные часы существенных осадков не ожидается, говорит синоптик. Температура воздуха ночью составит -2...+3. Днем прогнозируется +5...+10 градусов, местами небольшой дождь. "То есть конец апреля по температурному режиму будет ниже климатической нормы градусов на 5", – уточнила Позднякова.

По словам синоптика, скорее всего, первомайская ночь тоже будет довольно холодной. Тем не менее специалист надеется, что воздух начнет прогреваться и дневная температура постепенно повысится. "Есть надежда, что погода испортит нам настроение не на все праздники", – заключила Позднякова.

Ранее синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 1 мая в столице ожидается солнечная, но прохладная погода. По его словам, температурный фон окажется ниже климатической нормы на 3–4 градуса.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать