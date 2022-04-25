Синоптик предупредила о резком похолодании в конце апреля в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 предупредила жителей столицы о похолодании в Москве во второй половине недели.
Ранее сообщалось, что последняя неделя апреля в столичном регионе начнется с погоды, больше подходящей для конца мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что в Москве в понедельник, 25 апреля, ожидается небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до 17–19 градусов тепла.
По словам Поздняковой, небольшие осадки в виде дождя также прогнозируются в столице во вторник и среду. "Дневная температура во вторник достигнет +15…+17. В среду будет на пару градусов пониже, где-то +13…+15", – отмечает метеоролог.
В пятницу и субботу, 29 и 30 апреля, в ночные часы существенных осадков не ожидается, говорит синоптик. Температура воздуха ночью составит -2...+3. Днем прогнозируется +5...+10 градусов, местами небольшой дождь. "То есть конец апреля по температурному режиму будет ниже климатической нормы градусов на 5", – уточнила Позднякова.
По словам синоптика, скорее всего, первомайская ночь тоже будет довольно холодной. Тем не менее специалист надеется, что воздух начнет прогреваться и дневная температура постепенно повысится. "Есть надежда, что погода испортит нам настроение не на все праздники", – заключила Позднякова.
Ранее синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 1 мая в столице ожидается солнечная, но прохладная погода. По его словам, температурный фон окажется ниже климатической нормы на 3–4 градуса.
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