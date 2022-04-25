Москвичей предупредили о похолодании 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве 1 мая прогнозируется прохладная, но ясная погода, сообщил синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что синоптическая карта Центральной России будет представлена скандинавским антициклоном.

"Это значит, что жителей региона ожидает относительно солнечная, сухая и прохладная погода с температурным фоном на 3–4 градуса ниже положенного по климату", – сказал Тишковец.

По его словам, ночью в столице ожидается около 0 градусов, днем – 11–13 градусов тепла. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее Тишковец предупредил жителей Центральной России о снеге и заморозках. Он отметил, что в среду температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов. В ночь на четверг ожидается до 2 градусов мороза. Днем 28 апреля столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше +2...7 градусов.

