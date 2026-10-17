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17 октября, 19:57

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РИА Новости: прокуратура допросила 3 человек из-за гибели ребенка из РФ в Шарм-эш-Шейхе

Прокуратура допросила троих человек из-за гибели ребенка из РФ в Шарм-эш-Шейхе – СМИ

Фото: 123RF.com/askaternoy

Генпрокуратура Шарм-эш-Шейха начала следственные действия в отношении трех сотрудников пятизвездочной гостиницы Swissotel после гибели 11-летнего россиянина от удара током в саду отеля. Об этом сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

На допрос вызвали операционного директора отеля, гражданина Турции Озджана Ширина, главу инженерного департамента Сейида Шаляби и главу отдела безопасности и охраны труда Мухаммада Мансура.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка и проверяют, как электрокабель оказался во дворе гостиницы, а также соответствие мер безопасности стандартам. Ответственность лиц определят в соответствии с законом.

Кроме того, отель Swissotel пересматривает меры безопасности и охраны труда, вопрос отслеживает министерство туризма Египта, заявил источник в туриндустрии. Ожидается, что тело ребенка перевезут в Россию после завершения необходимых процедур.

Трагический инцидент произошел 14 октября. Во время игры 11-летний мальчик спрыгнул с гамака на электрический кабель около деревьев с подсветкой и получил смертельный удар током. Другой ребенок попытался его оттащить, но пострадал.

Посольство России в Каире подтвердило информацию о гибели несовершеннолетнего россиянина. Там указывали, что активно вовлечены в решение необходимых вопросов с местными властями и оказывают все возможное содействие родителям погибшего.

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