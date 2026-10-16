РСТ начал проверять информацию об инциденте с российскими детьми в отеле Египта

Фото: телеграм-канал "112"

Российский союз туриндустрии (РСТ) приступил к проверке сведений о предполагаемом инциденте с детьми из России в отеле Swissоtel Sharm El Sheikh в Египте. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что ребенок из России погиб от удара тока в египетском отеле. Во время игры 11-летний мальчик спрыгнул с гамака на электрический кабель около деревьев с подсветкой и получил смертельный удар током. Другой ребенок попытался его оттащить, но пострадал.

"На данный момент у нас нет подтвержденных сведений от египетских властей, отеля или российских официальных структур об обстоятельствах происшествия и состоянии пострадавшего ребенка", – отметили в РСТ.

Союз призвал не делать поспешных выводов о причинах предполагаемого ЧП и действиях администрации отеля до появления официального сообщения.

Ранее российский турист скончался во время полета на соло-параплане на курорте Олюдениз в Турции. По данным СМИ, мужчина прыгнул с горы Бабадаг в провинции Мугла с высоты 1 900 метров. Через время после прыжка он упал на скалы по неустановленной причине.

