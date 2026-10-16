Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 18:02

Происшествия

РСТ начал проверять информацию об инциденте с российскими детьми в отеле Египта

Фото: телеграм-канал "112"

Российский союз туриндустрии (РСТ) приступил к проверке сведений о предполагаемом инциденте с детьми из России в отеле Swissоtel Sharm El Sheikh в Египте. Об этом сообщила пресс-служба РСТ.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что ребенок из России погиб от удара тока в египетском отеле. Во время игры 11-летний мальчик спрыгнул с гамака на электрический кабель около деревьев с подсветкой и получил смертельный удар током. Другой ребенок попытался его оттащить, но пострадал.

"На данный момент у нас нет подтвержденных сведений от египетских властей, отеля или российских официальных структур об обстоятельствах происшествия и состоянии пострадавшего ребенка", – отметили в РСТ.

Союз призвал не делать поспешных выводов о причинах предполагаемого ЧП и действиях администрации отеля до появления официального сообщения.

Ранее российский турист скончался во время полета на соло-параплане на курорте Олюдениз в Турции. По данным СМИ, мужчина прыгнул с горы Бабадаг в провинции Мугла с высоты 1 900 метров. Через время после прыжка он упал на скалы по неустановленной причине.

Читайте также


происшествияза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика