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28 сентября, 08:32

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Cyprus Times: российский турист погиб на Кипре

Российский турист погиб на Кипре – СМИ

Фото: depositphotos/jomahepu@gmail.com

22-летний гражданин России погиб на востоке Кипра. Об этом пишет издание Cyprus Times.

Уточняется, что мужчина найден у волнореза в туристической зоне деревни Пиле. Он был доставлен в больницу округа Ларнака, однако спасти его не удалось.

Посольство России информирует членов семьи погибшего. Причины смерти пока не установлены.

Ранее тело российского туриста обнаружили в коридоре отеля в турецком городе Анталья. 38-летнего мужчину без признаков жизни заметили сотрудники гостиницы. Прибывшие на место правоохранители и медики констатировали его смерть. Предварительной причиной назван сердечный приступ.

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