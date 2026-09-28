Cyprus Times: российский турист погиб на Кипре

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22-летний гражданин России погиб на востоке Кипра. Об этом пишет издание Cyprus Times.

Уточняется, что мужчина найден у волнореза в туристической зоне деревни Пиле. Он был доставлен в больницу округа Ларнака, однако спасти его не удалось.

Посольство России информирует членов семьи погибшего. Причины смерти пока не установлены.

Ранее тело российского туриста обнаружили в коридоре отеля в турецком городе Анталья. 38-летнего мужчину без признаков жизни заметили сотрудники гостиницы. Прибывшие на место правоохранители и медики констатировали его смерть. Предварительной причиной назван сердечный приступ.

