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28 сентября, 07:48

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" получит 8 самолетов МС-21 в 2027 году и еще 10 машин – в 2028-м. Их передаст Иркутский авиационный завод.

В 2029 году планируется начать производство второй партии самолетов для перевозчика. Контракт подписан на поставку 90 единиц МС-21.

"Аэрофлот" заказал 90 российских самолетов МС-21

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