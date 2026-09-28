Более 60 машино-мест выставили на торги в районе Филевский Парк

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги 63 машино-места в районе Филевский Парк. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент по конкурентной политике.

Площадь каждого парковочного места составляет от 11,5 до 15,7 квадратного метра. Они находятся в подземном паркинге многоквартирного дома по адресу 2-я Филевская улица, дом 8, строение 1а. В пешей доступности от стоянки расположена станция метро "Филевский парк".

Прием заявок на участие в аукционах завершится в период с 12 по 14 октября в зависимости от лота. Сами торги состоятся с 22 по 26 октября. Участникам необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее крупное коммерческое помещение площадью 421 квадратный метр выставили на торги в Басманном районе. Объект свободного назначения подходит для любого бизнеса. Прием заявок завершится 15 октября, сам аукцион назначен на 27-е число.