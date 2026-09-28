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28 сентября, 06:37

Политика

В МИД России заявили, что Украина наращивает атаки на атомные объекты РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Киев при финансовой поддержке Запада усиливает удары по российским атомным объектам. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, эскалация началась после выделения Евросоюзом 90 миллиардов евро и затронула радиационную безопасность. С апреля город Энергодар в Запорожской области активно обстреливается, значительное число жителей были вынуждены уехать.

Зафиксированы удары по тренировочному центру и местам хранения атомных отходов, что чревато всплеском радиации и повреждениями, влияющими на работу и безопасность атомной электростанции.

Мирошник отметил, что, "попробовав на Запорожской АЭС", украинские силы начинают примериваться к другим станциям, в частности, Курской и Смоленской. При этом реакция западных стран и МАГАТЭ на ежедневные удары по ЗАЭС отсутствует.

"Если и реагируют, то только единственным образом: "Россия виновата во всем! Посмотрите, они же сами бьют по своей электростанции!" А украинцы при этом говорят: "Мы же не можем бить по электростанции, потому что это наша электростанция!" И вот эта идиотская извращенная логика вполне устраивает западников" – цитирует посла ТАСС.

Дипломат также заявил, что страны Запада, поддерживая Украину, нарушают международные соглашения о мирном атоме и радиационной безопасности.

Ранее украинские военные нанесли удары по учебно-тренировочному центру ЗАЭС. Всего было зафиксировано более 10 атак с применением дронов. Представители ЗАЭС подчеркнули, что удары по учебно-тренировочному центру являются атакой на элемент системы ядерной безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев, игнорируя необходимость восполнения запасов дизельного топлива для безопасной работы Запорожской АЭС, ставит под угрозу безопасность всей Европы.

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