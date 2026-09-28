Собянин: МЭШ превратилась в крупнейшую образовательную платформу страны

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московская электронная школа (МЭШ) отмечает первый юбилей – 10 лет с момента запуска. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Платформа была запущена в 2016 году как электронный дневник и журнал, а также библиотека учебных материалов. Однако сейчас МЭШ – крупнейшая цифровая образовательная система страны, охватывающая более 7 тысяч школ в 12 регионах, включая Москву.

В них обучаются порядка 4,7 миллиона школьников, что составляет 26% всех учащихся России. С учетом родителей и педагогов общее число пользователей превысило 10 миллионов человек.

Только за прошлый учебный год к электронному дневнику МЭШ обратились более 1,5 миллиарда раз. В библиотеке платформы размещено более 1,8 миллиона проверенных учебных материалов: видеоуроки, интерактивные приложения, цифровые учебники, художественная литература. С их помощью можно изучать новый материал, готовиться к экзаменам, проводить опыты в виртуальных лабораториях.

Также на платформе работает сервис "Портфолио учащегося", где собраны достижения ребенка в учебе, спорте и творчестве.

Педагогов МЭШ избавляет от рутины, объединяя выставление оценок, выдачу заданий и общение с родителями в единой цифровой среде. Учителя используют готовые шаблоны планов уроков, тесты с автоматической проверкой, а аналитические инструменты помогают отслеживать освоение материала. Также педагогам помогает чат-бот на основе искусственного интеллекта для составления конспектов.

Родители благодаря МЭШ могут оформить справку об обучении или согласие на выездные мероприятия за пару кликов. Электронная справка готовится несколько минут вместо трех дней.

За прошлый учебный год этой возможностью воспользовались более 3,9 миллиона раз. Благодаря интеграции с цифровой платформой здравоохранения сведения о пропуске занятий по болезни автоматически передаются в электронный журнал.

Как отметил градоначальник, поэтапно МЭШ превращается и в универсальный цифровой ключ, который открывает детям и родителям доступ ко многим сервисам современной городской жизни.

К примеру, карта "Москвенок", входящая в МЭШ, позволяет школьникам проходить в школу, оплачивать питание без наличных и бесплатно посещать музеи. Родители могут заказывать горячее питание и управлять покупками в буфете.

С 2024 года работает сервис "Колледж МЭШ", которым пользуются 170 тысяч студентов и преподавателей городских колледжей. С сентября в мобильном приложении появились электронные студенческие билеты с QR-кодом.

Перспективы развития МЭШ связаны с внедрением искусственного интеллекта. Интеллектуальный сервис "Цифровой учитель" уже помогает улучшать знания по математике, физике, информатике и английскому языку, а ИИ-репетитор готовит к ЕГЭ по информатике и математике.

В будущем "Цифровой учитель" будет помогать с русским языком и биологией. Также в электронном дневнике появятся соревновательные механики и награды, а также сервисы для выбора профессии.

По словам Собянина, второе десятилетие МЭШ обещает стать таким же богатым на открытия, какими были первые 10 лет.

Ранее мэр столицы подчеркивал, что Москва является лидером по внедрению технологий в повседневную жизнь. Он отмечал, что технологии, внедряемые в столице, меняют городскую среду, повышают качество лечения и обучения, решают множество насущных задач.