Почти 500 тыс новых карт "Москвенок" получили первоклассники и их родители

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Почти 500 тысяч карт "Москвенок" для первоклассников и родителей младших дошкольников выпустила "Московская электронная школа" (МЭШ), сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Новые карты оформлены по мотивам 4 русских сказок: "Репка", "Конек-горбунок", "Царевна-лягушка" и "Руслан и Людмила".

Главный символ карты – совенок Москвенок – представлен во всех четырех вариантах оформления. В первой версии он седлает конька-горбунка из сказки Петра Ершова, во второй предстает в образе Ивана-царевича из "Царевны-лягушки", в третьей вместе с котом МЭШиком выращивает большую репку, а в последней герои читают книгу под дубом лукоморья из поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила".

В прошлом году оформление "Москвенка" было вдохновлено картинами "Звездная ночь" Ван Гога, "Над городом" Марка Шагала, "Спортсмены" Казимира Малевича и "Большая волна в Канагаве" Кацусики Хокусая.

В 2024 году дизайнеры обратились к работам "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, "Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева, "Черный квадрат" Казимира Малевича и "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина.

Еще одним годом ранее для дизайна использовали сюжеты картин "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Сын человеческий" Рене Магритта и "Крик" Эдварда Мунка.

Ранее в МЭШ добавили 13 новых сервисов и функций. В частности, расширен функционал "Цифрового учителя" – теперь с его помощью можно изучать не только математику и английский язык, но и физику с информатикой. Также старшеклассники получили доступ к ИИ-репетитору, который помогает готовиться к экзаменам.