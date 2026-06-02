Новые сервисы и функции МЭШ сделали обучение еще удобнее и интереснее

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

"Московская электронная школа" (МЭШ) в этом учебном году пополнилась 13 новыми сервисами и функциями, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

МЭШ активно развивает персонализацию и внедряет цифровые инструменты с применением искусственного интеллекта (ИИ). В частности, расширен функционал сервиса "Цифровой учитель" – теперь с его помощью можно изучать не только математику и английский язык, но и физику с информатикой.

Данный сервис в настоящее время работает в двух форматах. В первом случае школьники проходят диагностический тест или выбирают уровень знаний из предложенных вариантов: на этой основе система выдает индивидуальные рекомендации. Ученики выполняют упражнения и получают подробный разбор ответов.

Во втором формате учитель задает задания, а если ученик допускает ошибки, сервис автоматически предлагает дополнительные упражнения для их отработки. Педагог при этом видит, какие темы усвоены хорошо, а с какими у учащихся возникают сложности. За учебный год сервисом воспользовались свыше 1,3 миллиона человек более 20 миллионов раз.

Также выпускники получили доступ к ИИ-репетитору в электронном дневнике МЭШ: он помогает готовиться к ЕГЭ по информатике и математике базового и профильного уровней. Это интерактивный тренажер с заданиями госэкзамена. В формате диалога школьник получает подробные объяснения и пошаговый разбор решений. С момента запуска в марте этого года сервисом воспользовались свыше 10 тысяч раз.

Библиотека МЭШ теперь предлагает персональные рекомендации учебных материалов: алгоритмы анализируют данные каждого пользователя и подбирают наиболее подходящий контент. Учителям система автоматически формирует подборки для предстоящих занятий, а ученикам выдает задания с учетом расписания.

Например, перед контрольной сервис показывает материалы для повторения темы и тренировочные упражнения. Старшеклассникам система может предложить видеоразборы заданий ЕГЭ, а ученикам шестого класса – тест на тему спряжения глаголов, которую они изучают.

Еще одной разработкой стала система геймификации: ученики зарабатывают баллы за решение задач по разным предметам. Цифровые звезды можно обменивать в виртуальном магазине на анимированные подарки, например плюшевого медведя, букет, футбольный мяч или парфюм.

Эти подарки можно дарить одноклассникам или добавлять в свою коллекцию. За год пользователи отправили свыше 6 миллионов подарков. Чаще всего дарили розу (более 314 тысяч раз), холодную розу (свыше 106 тысяч) и жест "Виктория" (около 80 тысяч).

Вместе с тем с этого учебного года на платформе появились марафоны и турниры. В марафонах школьники решают серию задач на время, а в турнирах объединяются в лиги и соревнуются между собой. За призовые места участники получают дополнительные звезды. Всего в таких состязаниях приняли участие около 17 тысяч учеников, причем наибольшей популярностью пользовались марафоны и турниры по математике.

Также старшеклассникам в МЭШ теперь поступают рекомендации профориентационных мероприятий: профессиональных проб, экскурсий к работодателям, дней открытых дверей в столичных колледжах. Подборка формируется на основе предпочтительных отраслей, а еще специальностей и колледжей, подходящих школьникам по результатам профориентационного тестирования. За год учеников пригласили почти на 40 тысяч мероприятий, на которые зарегистрировались около 300 тысяч человек.

Кроме того, в мобильном приложении "Дневник МЭШ" появились новые возможности для родителей: теперь через него можно оплачивать питание, кружки и секции детей. В разделе "Счета" доступна настройка автоматического списания средств, а также сохраняется история платежей – это помогает удобно контролировать расходы.

В личном кабинете МЭШ родители могут просматривать все выездные мероприятия, доступные ребенку, и оформлять цифровое согласие или отказ от участия. После подтверждения событие автоматически попадает в расписание школьника.

Педагогам, в свою очередь, стал доступен чат-бот на основе нейросети в электронном журнале МЭШ. Он помогает готовить программы уроков, материалы к занятиям и задания для самостоятельной работы.

Сервис "Собери урок" позволяет учителю создать сценарий занятия. Система предлагает подборку цифровых материалов, а педагог выбирает нужные – с учетом темы, параллели и уровня сложности. Это дает возможность подготовить план урока под конкретный класс и цели. Выбранные материалы автоматически добавляются в сценарий, где отображаются структура, время на выполнение заданий и общая продолжительность занятия.

Также в МЭШ запустили сервис "Фонд учебной литературы": он помогает заказывать учебники и другие книги. Учителя формируют заявки на нужные издания, директора отслеживают состояние фонда и одобряют заказы, а библиотекари ведут учет литературы.

Кроме того, к сервисам МЭШ подключили столичные колледжи, подведомственные департаменту образования и науки. Студенты на платформе видят расписание занятий, мероприятия по практической подготовке и домашние задания.

Для них введена электронная зачетная книжка. Кроме того, родители и студенты старше 18 лет могут заказывать справки об обучении в колледже – благодаря этому время ожидания документа сократилось с трех дней до нескольких минут.

Между тем с начала учебного года видеоразборы заданий ЕГЭ в "Московской электронной школе" набрали свыше 1,7 миллиона просмотров. Самым популярным видеоразбором по русскому языку оказалось задание № 27 – сочинение, а по профильной математике – задача № 5 на теорию вероятностей.