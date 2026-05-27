Более 1,7 млн просмотров набрали видеоразборы заданий ЕГЭ в МЭШ за год

Более 1,7 миллиона просмотров набрали видеоразборы заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в "Московской электронной школе" (МЭШ) с начала учебного года. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы стараемся дать каждому выпускнику не просто набор материалов, а индивидуальный маршрут подготовки к экзамену: от диагностики пробелов до их отработки. В МЭШ для этого собрана целая экосистема сервисов. Можно посмотреть видеоразбор сложной задачи, пройти тест с автопроверкой и сразу увидеть свои слабые места, пройти онлайн-курс или воспользоваться ИИ-репетитором", – отметила она.

По словам вице-мэра, за год столичные школьники и педагоги более 2,5 миллиона раз обратились к ресурсам МЭШ для подготовки к экзамену. Самым популярным видеоразбором по русскому языку оказалось задание № 27 – сочинение, по профильной математике – задача № 5 на теорию вероятностей, по физике – задание № 1 по кинематике, по информатике – задание № 11 по вычислению объема сообщения, а по обществознанию – задание № 1 на соотнесение понятий.

Всего в библиотеке сервиса можно найти свыше 320 видеоматериалов по 11 предметам. Они находятся в подборке "Рекомендованное".

Вместе с тем за текущий учебный год ученики 10-х и 11-х классов более 350 тысяч раз воспользовались сервисом "Экзамены" в электронном дневнике МЭШ. Там есть около 440 ежегодно обновляемых видеоразборов, примерно 1,6 тысячи тестов, рекомендации по заполнению бланков, советы по распределению времени на экзамене и другое.

К сервису "Репетитор AI", помогающему подготовиться к экзаменам по информатике, базовой и профильной математике, обратились свыше 10 тысяч человек.

Основной этап ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. На ОГЭ заявки подали почти 1,7 миллиона человек.

