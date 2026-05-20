20 мая, 13:41

Общество

Более 747 тыс человек зарегистрировались на участие в ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На участие в Едином государственном экзамене в текущем году зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников, сообщается на странице Рособрнадзора в MAX.

Кроме того, на Основной государственный экзамен зарегистрировались почти 1,7 миллиона человек. Ожидается, что экзамены пройдут во всех 89 субъектах РФ и в 54 зарубежных странах.

При этом в регионах будут работать оперштабы на случай ракетной опасности или угрозы БПЛА. Все решения по организации экзаменов будут приниматься оперативно, гибко и в интересах выпускников.

Подчеркивается, что в местах проведения экзаменов создадут комфортные условия. При жаркой погоде экзаменуемых обеспечат водой, исключат проведение мероприятий и шумных работ вблизи экзаменационных пунктов, а также предусмотрят возможность оперативного оказания медицинской помощи.

В 2026 году единый экзамен в Москве будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет, рассказывал ранее Сергей Собянин. В числе популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу. В сдаче ОГЭ примут участие почти 130 тысяч человек.

