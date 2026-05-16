16 мая, 14:25

Собянин: более 93 тыс человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

В 2026 году единый экзамен будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, в числе популярных предметов оказались математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу. При этом ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек.

"Второй год Москва участвует в реализации федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. И по новым правилам выпускники 9-х классов, чтобы получить аттестат и поступить в городской колледж, могут сдавать вместо четырех два экзамена: по русскому языку и математике", – написал Собянин.

Он добавил, что такой выбор сделали свыше 47 тысяч девятиклассников. Этот показатель на 20% больше, чем годом ранее.

Как напомнил Собянин, для продолжения учебы в 10–11-х классах необходимо по-прежнему сдавать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут прийти в пункты приема экзаменов, будут сдавать все на дому.

Также для подготовки выпускников к ЕГЭ с февраля в школах проходят специальные практикумы. Они занимают до 40% учебного времени.

"Занятия ведут учителя, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты итоговой аттестации и успешно поступают в вузы", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор утвердил правила заполнения бланков ЕГЭ в 2026 году. В частности, необходимо пользоваться только черной гелевой или капиллярной ручкой. Кроме того, каждая буква и цифра должны четко соответствовать образцу из верхней части бланков регистрации и ответов № 1.

Для получения школьного аттестата российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку, а также получить оценку "удовлетворительно" по математике базового уровня. При этом для поступления в университет установлены значительно более высокие проходные пороги.

