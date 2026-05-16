Вучич встретится с Си Цзиньпином вскоре после визита Путина в КНР

Президент Сербии Александр Вучич встретится с председателем Китая Си Цзиньпином через несколько дней после визита Владимира Путина в Пекин. Его слова передает ТАСС.

"Мы ждем окончательного подтверждения", – отметил он.

По словам Вучича, после визита американского лидера Дональда Трампа и Владимира Путина он также направится в Пекин.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. СМИ писали, что вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио.

14-го числа американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Они продолжались более двух часов. Во время встречи китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

Позже в Кремле анонсировали визит Путина в КНР 19–20 мая. В рамках визита президент России и председатель КНР обсудят вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам.

