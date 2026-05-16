Адвокат Закирьянов: неизвестный выстрелил в подростка из пневматики в Люберцах

Неизвестный выстрелил из окна дома в подростка из пневматики в подмосковных Люберцах. Его госпитализировали, сообщил РИА Новости адвокат семьи пострадавшего Роман Закирьянов.

Он уточнил, что инцидент произошел на территории жилого комплекса.

"Компания подростков 14–15 лет вечером сидела во дворе на скамейке в телефонах, они не шумели. Один из ребят встает, и тут ему выстреливают в спину из пневматического оружия из окна. Скорая помощь доставила молодого человека до больницы, из спины у него извлекли пулю", – подчеркнул адвокат.

По словам Закирьянова, заявление о случившемся было подано в полицию. Правоохранители пообещали проверить камеры видеонаблюдения в течение нескольких дней.

Ранее мужчина нанес удары ножом в область лица семилетней девочки в Наро-Фоминске, а затем скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Напавшего задержали и отправили в СИЗО.

Девочке оказали помощь в центре имени Рошаля. В настоящее время она уже выписана и наблюдается амбулаторно.

СМИ утверждали, что злоумышленник имеет психические расстройства и состоит на учете в ПНД. Уточнялось, что он вернулся из больницы три дня назад.

