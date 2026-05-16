Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 11:00

Происшествия

В Японии приостановили реактор АЭС из-за выброса пара с радиоактивными частицами

Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Японская энергетическая компания Tohoku Electric Power приостановила работу второго энергоблока АЭС "Онагава" в префектуре Мияги из-за выброса пара с радиоактивными частицами. Об этом пишет ТАСС.

По данным компании, персонал зафиксировал выброс радиоактивного пара 15 мая. Это произошло в резервуаре, предназначенном для сбора конденсата отработанного пара.

После неудачной попытки устранить неисправность было принято решение приостановить реактор для внепланового технического обслуживания.

Подчеркивается, что выброса радиоактивных веществ за пределы станции не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" в Японии не зафиксировали нештатных ситуаций после землетрясения в апреле. Обе станции находятся в префектуре Фукусима в районе Тохоку, как и префектура Аомори. При этом опасность мощных подземных толчков сохранялась в течение недели.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика