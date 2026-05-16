В Японии приостановили реактор АЭС из-за выброса пара с радиоактивными частицами

Японская энергетическая компания Tohoku Electric Power приостановила работу второго энергоблока АЭС "Онагава" в префектуре Мияги из-за выброса пара с радиоактивными частицами. Об этом пишет ТАСС.

По данным компании, персонал зафиксировал выброс радиоактивного пара 15 мая. Это произошло в резервуаре, предназначенном для сбора конденсата отработанного пара.

После неудачной попытки устранить неисправность было принято решение приостановить реактор для внепланового технического обслуживания.

Подчеркивается, что выброса радиоактивных веществ за пределы станции не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" в Японии не зафиксировали нештатных ситуаций после землетрясения в апреле. Обе станции находятся в префектуре Фукусима в районе Тохоку, как и префектура Аомори. При этом опасность мощных подземных толчков сохранялась в течение недели.