На "Фукусима-1" и "Фукусима-2" не выявили нештатных ситуаций после землетрясения

На АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" в Японии не зафиксировали нештатных ситуаций после землетрясения. Об этом сообщает агентство Kyodo с ссылкой на оператора станций компанию ТЕРСО.

Обе станции находятся в префектуре Фукусима в районе Тохоку, как и префектура Аомори.

При этом опасность мощных подземных толчков будет сохраняться в течение недели. Об этом на экстренной пресс-конференции заявил представитель национального метеорологического управления.

"Необходимо иметь в виду возможность землетрясений до 5+ (по семибалльной японской шкале землетрясений. – Прим. ред.) в течение примерно недели, особенно в течение 2–3 дней", – приводит его слова ТАСС.

Японское метеорологическое управление объявило угрозу цунами 20 апреля. Причиной стало землетрясение, произошедшее в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку. Его магнитуда составила 7,5 балла.

Сообщалось, что волны до 3 метров могут достигнуть Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо. Высота первой волны, обрушившейся на побережье префектуры Иватэ, составила 40 сантиметров. Затем в этот район пришли волны цунами высотой 70 сантиметров.