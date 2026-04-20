20 апреля, 12:27

Происшествия

На "Фукусима-1" и "Фукусима-2" не выявили нештатных ситуаций после землетрясения

Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS

На АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" в Японии не зафиксировали нештатных ситуаций после землетрясения. Об этом сообщает агентство Kyodo с ссылкой на оператора станций компанию ТЕРСО.

Обе станции находятся в префектуре Фукусима в районе Тохоку, как и префектура Аомори.

При этом опасность мощных подземных толчков будет сохраняться в течение недели. Об этом на экстренной пресс-конференции заявил представитель национального метеорологического управления.

"Необходимо иметь в виду возможность землетрясений до 5+ (по семибалльной японской шкале землетрясений. – Прим. ред.) в течение примерно недели, особенно в течение 2–3 дней", – приводит его слова ТАСС.

Японское метеорологическое управление объявило угрозу цунами 20 апреля. Причиной стало землетрясение, произошедшее в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку. Его магнитуда составила 7,5 балла.

Сообщалось, что волны до 3 метров могут достигнуть Иватэ, Аомори, Мияги, а также юга острова Хоккайдо. Высота первой волны, обрушившейся на побережье префектуры Иватэ, составила 40 сантиметров. Затем в этот район пришли волны цунами высотой 70 сантиметров.

Читайте также


Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

