14 апреля, 07:17

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло вблизи северных Курил

Землетрясение произошло в Тихом океане у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5 баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

По ее данным, подземные толчки были зарегистрированы в 05:51 по московскому времени. Эпицентр располагался в 126 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Семенова отметила, что землетрясение могло чувствоваться в Северо-Курильске силой до 2 баллов. При этом тревога цунами не объявлялась.

Ранее индонезийские сейсмологи объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего у побережья страны. Эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к востоку от города Манадо, где проживают 451 тысяч человек.

Однако геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,8, тогда как индонезийские сейсмологи – в 7,6.

Читайте также


Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

