Землетрясение магнитудой 5 произошло вблизи северных Курил

Землетрясение произошло в Тихом океане у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5 баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

По ее данным, подземные толчки были зарегистрированы в 05:51 по московскому времени. Эпицентр располагался в 126 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Семенова отметила, что землетрясение могло чувствоваться в Северо-Курильске силой до 2 баллов. При этом тревога цунами не объявлялась.

Ранее индонезийские сейсмологи объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего у побережья страны. Эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к востоку от города Манадо, где проживают 451 тысяч человек.

Однако геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,8, тогда как индонезийские сейсмологи – в 7,6.

