Землетрясение магнитудой 5 произошло к северу от Токио

В районе префектур Тотиги и Ибараки в Японии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.

В районе происшествия было объявило экстренное предупреждение. По данным сейсмологов, угроза цунами не возникла.

Толчки также ощущались в центральной части Токио. По японской семибалльной шкале, которая оценивает интенсивность колебаний на поверхности, их сила достигла 5 минус.

Специалисты отмечают, что при таких показателях в помещениях возможно падение мебели и повреждение дорожного покрытия.

Ранее землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Тонга. Подземные толчки ощущались в 158 километрах к юго-западу от города Неиафу, где проживают около 6 тысяч человек. Их очаг находился на глубине 218 километров.