26 марта, 12:42

Землетрясение на севере Греции привело к повреждению здания монастырей Афона

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Землетрясение магнитудой 4,9 привело к повреждению здания монастырей Афона на севере Греции. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Voria.

Эпицентр подземных толчков был расположен в 11 километрах к северо-западу от поселения Карея, а глубина очага составила 10,6 километра. В результате землетрясения в стенах монастырей возникли трещины, а древние фрески оказались повреждены.

Кроме того, как выяснили журналисты, в одной из церквей во время богослужения откололся фрагмент люстры. В связи с этим монахи и паломники были вынуждены эвакуироваться из храма. Повреждения, по словам монахов, были выявлены в старых скитах и кельях.

"Паломники также рассказали, что землетрясение было продолжительным и в прибрежных районах сопровождалось громким гулом", – добавляет издание.

Ранее землетрясение магнитудой 7,6 произошло к юго-западу от берегов Тонга. Подземные толчки ощущались в 158 километрах к юго-западу от города Неиафу, где проживают примерно 6 тысяч человек. Очаг находился на глубине 218 километров. При этом сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у Сочи

