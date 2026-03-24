Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Тонга

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло к юго-западу от берегов Тонга. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.

Подземные толчки ощущались утром 24 марта в 158 километрах к юго-западу от города Неиафу, где проживают примерно 6 тысяч человек. Очаг находился на глубине 218 километров.

При этом сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее подземные толчки силой 5,3 балла были зафиксированы в центральной части Турции. Эпицентр землетрясения находился в 46 километрах к северу от города Токат с населением около 129 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 6 километров.

