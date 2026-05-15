Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 13:12

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с февраля 2023 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, составил ниже 73 рублей впервые с 14 февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:33 по московскому времени американская валюта упала на 10 копеек относительно предыдущего закрытия. В результате она достигла 72,96 рубля.

Ранее аналитик Спартак Соболев допустил падение курса доллара ниже 72–76 рублей к началу лета. Главными факторами поддержки рубля, по его словам, являются высокая ставка Центробанка и ожидание роста профицита торгового баланса во втором квартале 2026 года из-за очень комфортных цен на нефть.

При этом аналитик назвал торговые операции Минфина РФ в рамках бюджетного правила недостаточными для изменения баланса в пользу иностранной валюты.

"Деньги 24": рубль укрепился к основным мировым валютам

