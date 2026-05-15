Москвичей предупредили о 32-градусной жаре на следующей неделе

Сильная жара до 30–32 градусов ожидается на предстоящей рабочей неделе в Москве, 18–22 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с этим горожанам рекомендовали носить головные уборы из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. Кроме того, в эти дни особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными.

При необходимости можно позвонить по телефонам 101 и 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Погода в Московском регионе на следующей неделе будет обусловлена западным "крылом" сибирского антициклона, который принесет с собой "субтропическое тепло", сообщал ранее метеоролог Евгений Тишковец. Благодаря этому жителей столицы и области ждут солнечные, сухие и жаркие дни.

Температурные значения в этот период на 10 градусов превысят майскую норму и даже будут на 4–5 градусов выше климатической нормы, характерной для середины лета.

