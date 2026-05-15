Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 12:46

Политика

ГД отклонила законопроект о штрафах за нарушение средней скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума отклонила законопроект, который предусматривал административную ответственность за нарушение средней скорости движения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Согласно поправкам в КоАП, штрафы грозили тем, чье нарушение зафиксировали дорожные камеры. Отклоненный проект прилагался к проекту федерального закона о проведении соответствующего эксперимента со штрафами за превышение средней скорости в Вологодской области, на участке местной трассы в 200 километров.

Инициатива предполагала применение для расчета формулы средней скорости. Штрафы варьировались бы от 750 до 7 500 рублей, то есть соответствовали бы взысканиям за обычное превышение скорости. При этом проект федерального закона ранее уже был отклонен.

Практика наказания за превышение средней скорости существовала в России до 2021 года. Верховный суд РФ постановил, что нельзя указывать неопределенный участок дороги в качестве места правонарушения. Минтранс подготовил необходимые для устранения этой проблемы поправки в правила дорожного движения (ПДД) в 2023 году, но они так и не дошли до принятия. В МВД указывали, что штрафы нельзя возвращать до внесения соответствующих правок в ПДД.

Ранее комитет Госдумы по транспорту отправил на доработку законопроект о продаже красивых государственных регистрационных знаков на автомобиль. Выяснилось, что в документе отсутствовал "целый ряд базовых вещей", необходимых для его правильной реализации. Например, авторы не определили "критерий красивости" номеров.

