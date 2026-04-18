Россиянам разъяснили правила уплаты налога с продажи автомобиля в 2026 году

Продажа автомобиля в России облагается налогом. Однако закон предусматривает исключения, позволяющие уменьшить выплаты или вовсе их избежать, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнил, что речь идет о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), который взимается при продаже имущества, включая авто. В частности, если транспорт был в собственности менее 3 лет, ставка составляет 13% от полученной прибыли.

Но в случае, если машина находилась в собственности выше этого срока или сумма с продажи не превышает 250 тысяч рублей, налог не взимается, и декларацию подавать не требуется. Также от налогообложения освобождаются сделки, не превышающей стоимость изначальной покупки. Однако здесь декларацию подавать все же необходимо.

Срок владения имуществом начинается с момента заключения договора купли-продажи, вступления в наследство после смерти собственника или подписания договора дарения.

"Если вы купили машину 15 июня 2022 года, продать без налога можно 16 июня 2025 года. Налоговая база – это разница между ценой продажи и ценой покупки или суммой имущественного вычета. Ставка – 13%", – пояснил депутат.

Панеш также привел конкретные примеры расчета налога. Например, при покупке автомобиля за 600 тысяч рублей и продаже за 700 тысяч налог составит 13 тысяч рублей. Однако выплата не потребуется, если сумма продажи была меньше изначальной стоимости.

В ситуации с отсутствием документов и продажи машины, например, за 400 тысяч рублей, можно воспользоваться имущественным вычетом в 250 тысяч. В этом случае налог составит 19,5 тысячи.

"Есть два способа, выбрать можно только один. Первый – "доходы минус расходы": вычитаете из суммы продажи документально подтвержденные расходы на покупку. Выгодно, если расходы больше 250 тысяч рублей и есть документы. Второй – имущественный вычет 250 тысяч рублей: вычитаете фиксированную сумму. Удобно, если документы утеряны или автомобиль получен в наследство или дар", – уточнил чиновник.

Если же машина была в собственности меньше 3 лет, продавец должен подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. То есть за авто, проданные в 2025-м, нужно отчитаться до 30 апреля 2026-го.

Вместе с тем Панеш обратил внимание на необходимость подачи декларации даже при неначислении налога. Единственное исключение – если сумма продажи не превышает 250 тысяч рублей.

"Налоговый вычет при покупке автомобиля законом не предусмотрен. Исключение – использование автомобиля в предпринимательской деятельности, но это касается только индивидуальных предпринимателей", – заключил парламентарий.

Ранее Минпромторг России расширил перечень облагаемых налогом на роскошь автомобилей. Теперь в него входят 305 моделей средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, а также 268 моделей, средняя стоимость которых превышает 15 миллионов рублей. В обновленный список попали Audi, Bentley и BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus и другие.