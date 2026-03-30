Новости

Новости

30 марта, 17:11

Эксперт Дайнеко: кешбэк не является налогооблагаемым доходом для физлиц

Эксперт рассказала, что кешбэк не облагается налогом для физлиц

Бонусы или денежные средства, полученные в рамках банковских программ лояльностей (кешбэк), не являются налогооблагаемым доходом физических лиц. Об этом в беседе с ТАСС рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

Ранее СМИ писали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) в некоторых случаях изменяла подход к налогообложению кешбэка, признав его инвестиционным доходом и начав взимать с него 15% НДФЛ. По словам Дайнеко, юридически такие бонусы рассматриваются как скидка на приобретаемые товары или услуги, а не как экономическая выгода.

При этом в ряде случаев кешбэк действительно нельзя отнести к программе лояльности. Например, получение систематических бонусов в размере около 40 тысяч рублей каждый месяц может говорить о том, что это не скидка, а иной доход. Налоговые органы могут расценить это как инвестиционные отношения или премии за круглые обороты.

"В таких случаях налоговые органы вправе переквалифицировать поступления и применить нормы о налогообложении", – уточнила эксперт.

По самым консервативным оценкам средний размер кешбэка на одного россиянина составляет около 4–5 тысяч рублей в год, уточнила в беседе с агентством эксперт Анна Федюнина. Общий объем начислений бонусов в прошлом году составляет 450–500 миллиардов рублей при охвате аудитории в 100–114 миллионов человек.

"Даже если кешбэк будет включен в налоговую базу, это затронет, прежде всего, не массового потребителя, а относительно узкую группу плательщиков с высокими доходами и, соответственно, значительными ежемесячными расходами", – отметила она.

Кроме того, налог на кешбэк могут начислить в том случае, если доход по банковским вкладам и сам кешбэк превысили 2,4 миллиона рублей, добавил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее Минфин России выступил за поэтапное введение НДС на иностранные товары интернет-торговли. В частности, был разработан законопроект об НДС в отношении товаров интернет-торговли. До общеустановленной ставки планируется дойти за три года: 7% – в 2027 году, потом – 14%, затем – 22%.

