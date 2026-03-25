25 марта, 17:19

Техноэксперт Трухачев: семейные тарифы помогут сэкономить на онлайн-подписках

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Оплата онлайн-подписки сразу на год и выбор семейного тарифа помогут сэкономить бюджет цифровой корзины. Об этом Москве 24 рассказал техноблогер, автор телеграм-канала Павел Трухачев.

Ранее финансовый аудитор и аналитик Анна Николаева предупредила, что цифровая корзина россиян в 2026 году подорожает на 15–25%. Среди причин – повышение НДС до 22%, увеличение себестоимости контента, инфраструктуры и маркетинга, сообщает "Газета.ру".

По мнению Трухачева, траты на онлайн-подписки действительно могут вырасти. Сейчас рынок контента видео- и аудиоплатформ близок к насыщению, приток новых пользователей замедляется, а это значит, что приходится компенсировать издержки за счет имеющихся пользователей.

Поэтому особенно важно провести ревизию всех имеющихся подписок и отключиться от тех, которые дублируют друг друга или просто не используются долгое время. Легче всего выявить их в процессе аудита банковских счетов – посмотреть, за что в последнее время были списания.
Павел Трухачев
техноблогер, автор телеграм-канала

В целом же для оформления подписок можно завести отдельную банковскую карту, чтобы облегчить контроль, посоветовал эксперт.

"Еще советую никогда не торопиться с оформлением подписки, а сначала всегда использовать пробный период при его наличии. За это время можно оценить, действительно ли на платформе есть полезный контент и насколько часто в течение месяца возникает потребность к нему обращаться", – отметил специалист.

Кроме того, стоит проверять на официальном сайте сервиса промокоды или скидки. Также можно включить рассылку на электронную почту от оператора услуги, чтобы он напоминал о проходящих акциях, добавил Трухачев.

Помимо этого, полезно использовать семейные тарифы подписок, предназначенные сразу для нескольких устройств. Если появляется уверенность, что ресурс необходим на длительное время, есть смысл оформить сразу годовую подписку и оплатить ее – чаще всего это оказывается дешевле, чем делать ежемесячные отчисления, посоветовал техноблогер.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов порекомендовал не покупать умные колонки у производителей дешевых девайсов. У таких компаний, как правило, нет ресурсов для создания модели защиты устройства от угроз, поэтому высок риск взлома девайса злоумышленниками.

