IT-эксперт Клименко опроверг планы по внедрению "чебурнета" в России

Российские операторы домашнего интернета перейдут на работу по "белому списку", утверждают некоторые СМИ. Однако в Минцифры эту информацию опровергли. Что в итоге ждет пользователей – в материале Москвы 24.

Wi-Fi с ограничениями?

О якобы готовящемся ограничении домашнего интернета с его переходом на "белые списки" сообщил телеграм-канал Mash. Издание утверждает, что IT-отделам большинства московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки.

В таком случае сети Wi-Fi будут действовать по такому же принципу, что и мобильный интернет: при его отключении доступными останутся лишь некоторые сервисы. Однако, по данным СМИ, упадет общая скорость в Сети из-за необходимости в круглосуточной фильтрации трафика.

Сами "белые списки" начали работать в тестовом режиме в сентябре 2025 года. Это перечень сервисов и сайтов, которые будут доступны даже в условиях временного отключения интернета в целях безопасности.

Среди прочего, в него вошли портал "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", сервисы "Яндекса", платформа Mail.ru и мессенджер MAX. Помимо этого, россиянам останутся доступны маркетплейсы, сервисы объявлений, видеохостинг Rutube и платформа "Дзен". Также в списке есть сайт платежной системы "Мир", порталы госорганов, платформа дистанционного электронного голосования и операторы связи ("Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком" и T2). Плюс ко всему в перечень попали сервисы доставки, ряд СМИ и другие платформы. Список доступных ресурсов регулярно пополняется.

Как ранее пояснили в Минцифры, для попадания в перечень нужно получить разрешение профильных ведомств. Кроме того, ресурс обязан соответствовать установленным требованиям, главное из которых – нахождение вычислительных мощностей на территории РФ.

"Фейк"

После публикации журналистов о внедрении "белого списка" для домашнего интернета в Минцифры официально опровергли эту информацию, назвав ее фейком.

В ведомстве обратили внимание, что ограничения вводятся локально и только в мобильных сетях. Делается это точечно в тех регионах, где существует угроза атак БПЛА. Такая мера необходима, чтобы затруднить наведение дронов, объяснили в министерстве.





из сообщения Минцифры Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет. Доступ к домашнему интернету в России остается безлимитным. Тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры.

Опровергли появившиеся сведения в разговоре с РИА Новости и представители "Ростелекома". Похожее заявление в беседе с агентством сделали и в офисе "Билайна".

"Мы не располагаем информацией о подобных распоряжениях. Услуги домашнего интернета оказываются в обычном режиме и в полном объеме", – заявили журналистам в пресс-службе оператора.

Не слышал о подобных мерах и первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, о чем сообщил изданию "Подъем". Однако ранее он призывал разобраться, по какому принципу составляются "белые списки" сервисов.

"Если мы посмотрим на так называемый "белый список", то, например, абсолютно непонятно, почему в него вошел ресурс "Авито" и не вошла "Юла"? Почему в "белом списке" есть "Ашан" и Metro, но нет "Глобуса"? Почему есть Gismeteo, но нет "Метеоинфо", кстати, официального ресурса Гидрометцентра?" – обращал внимание Ющенко.



Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подчеркнул 23 марта, что в целом ситуация с "белыми списками" в Москве на фоне точечных ограничений мобильного интернета нормализуется в ближайшие дни, сообщает aif.ru.

"С прошлого года отрабатывались "белые списки" доступных сайтов. Потом их попытались применить в Москве, а это не так просто, потому что Москва с точки зрения цифровой инфраструктуры – это просто космос, это другой технологический уровень. Сделать единый продукт, чтобы он одновременно хорошо работал в столице и в регионах, – задача специфическая. И, видимо, в результате всех добавлений и изменений, внедрения разных правильных продуктов возникли сбои", – рассказал эксперт.

При этом Клименко убежден, что Россию от мирового интернета никто отгораживать не собирается.





Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики "Чебурнет" делается по-другому – для этого достаточно нажать на кнопку, и тогда мы все сможем ходить только на домены зоны .ру или .рф. Просто взять и отрубить весь зарубежный трафик – и будет как в Северной Корее. Но такая задача не ставится.

По словам Клименко, внедрение "белых списков" необходимо лишь для того, чтобы вражеский БПЛА не мог "навигироваться российской симкой" и заходить в интернет для наведения на цель.

