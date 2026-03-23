IT-эксперт Клименко опроверг планы по внедрению "чебурнета" в России

Российские операторы домашнего интернета перейдут на работу по "белому списку", утверждают некоторые СМИ. Однако в Минцифры эту информацию опровергли. Что в итоге ждет пользователей – в материале Москвы 24.
Wi-Fi с ограничениями?
О якобы готовящемся ограничении домашнего интернета с его переходом на "белые списки" сообщил телеграм-канал Mash. Издание утверждает, что IT-отделам большинства московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки.
В таком случае сети Wi-Fi будут действовать по такому же принципу, что и мобильный интернет: при его отключении доступными останутся лишь некоторые сервисы. Однако, по данным СМИ, упадет общая скорость в Сети из-за необходимости в круглосуточной фильтрации трафика.
Сами "белые списки" начали работать в тестовом режиме в сентябре 2025 года. Это перечень сервисов и сайтов, которые будут доступны даже в условиях временного отключения интернета в целях безопасности.
Среди прочего, в него вошли портал "Госуслуги", соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", сервисы "Яндекса", платформа Mail.ru и мессенджер MAX. Помимо этого, россиянам останутся доступны маркетплейсы, сервисы объявлений, видеохостинг Rutube и платформа "Дзен". Также в списке есть сайт платежной системы "Мир", порталы госорганов, платформа дистанционного электронного голосования и операторы связи ("Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком" и T2). Плюс ко всему в перечень попали сервисы доставки, ряд СМИ и другие платформы. Список доступных ресурсов регулярно пополняется.
Как ранее пояснили в Минцифры, для попадания в перечень нужно получить разрешение профильных ведомств. Кроме того, ресурс обязан соответствовать установленным требованиям, главное из которых – нахождение вычислительных мощностей на территории РФ.
"Фейк"
После публикации журналистов о внедрении "белого списка" для домашнего интернета в Минцифры официально опровергли эту информацию, назвав ее фейком.
В ведомстве обратили внимание, что ограничения вводятся локально и только в мобильных сетях. Делается это точечно в тех регионах, где существует угроза атак БПЛА. Такая мера необходима, чтобы затруднить наведение дронов, объяснили в министерстве.
Опровергли появившиеся сведения в разговоре с РИА Новости и представители "Ростелекома". Похожее заявление в беседе с агентством сделали и в офисе "Билайна".
"Мы не располагаем информацией о подобных распоряжениях. Услуги домашнего интернета оказываются в обычном режиме и в полном объеме", – заявили журналистам в пресс-службе оператора.
Не слышал о подобных мерах и первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, о чем сообщил изданию "Подъем". Однако ранее он призывал разобраться, по какому принципу составляются "белые списки" сервисов.
"Если мы посмотрим на так называемый "белый список", то, например, абсолютно непонятно, почему в него вошел ресурс "Авито" и не вошла "Юла"? Почему в "белом списке" есть "Ашан" и Metro, но нет "Глобуса"? Почему есть Gismeteo, но нет "Метеоинфо", кстати, официального ресурса Гидрометцентра?" – обращал внимание Ющенко.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подчеркнул 23 марта, что в целом ситуация с "белыми списками" в Москве на фоне точечных ограничений мобильного интернета нормализуется в ближайшие дни, сообщает aif.ru.
"С прошлого года отрабатывались "белые списки" доступных сайтов. Потом их попытались применить в Москве, а это не так просто, потому что Москва с точки зрения цифровой инфраструктуры – это просто космос, это другой технологический уровень. Сделать единый продукт, чтобы он одновременно хорошо работал в столице и в регионах, – задача специфическая. И, видимо, в результате всех добавлений и изменений, внедрения разных правильных продуктов возникли сбои", – рассказал эксперт.
При этом Клименко убежден, что Россию от мирового интернета никто отгораживать не собирается.
По словам Клименко, внедрение "белых списков" необходимо лишь для того, чтобы вражеский БПЛА не мог "навигироваться российской симкой" и заходить в интернет для наведения на цель.