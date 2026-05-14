В МВФ заявили, что ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию

Ситуация в глобальной экономике развивается по неблагоприятному сценарию из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем", – передает слова Козак РИА Новости.

Она добавила, что такая оценка связана с напряженностью на Ближнем Востоке, проблемами с проходом судов через Ормузский пролив, сохранением повышенных цен на нефть в мире по сравнению с базовой оценкой фонда и ростом инфляционного давления. Козак также указала на то, что финансовые условия остаются "достаточно стимулирующими".

В апреле в МВФ предупреждали, что мировая экономика может оказаться "на волоске" от глобальной рецессии, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Согласно прогнозам фонда, в этом случае темпы роста мировой экономики снизятся на 1,3% в 2026 году с дальнейшим сокращением еще на 1% в 2027 году.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

