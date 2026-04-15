В МВФ заявили, что затяжной конфликт с Ираном грозит глобальной рецессией

Эскалация и продолжительный характер Ближневосточного конфликта могут поставить мировую экономику "на волоске от глобальной рецессии". Об этом сообщила пресс-служба Международного валютного фонда.

В организации подчеркнули, что при неблагоприятном развитии событий последствия для экономического роста будут "существенными и более продолжительными".

Согласно расчетам фонда, в таком случае уже в 2026 году темпы роста глобального ВВП снизятся на 1,3 процентного пункта, а в 2027 году сокращение может составить еще 1 процентный пункт.

В МВФ также отметили, что с 1980 года глобальная рецессия фиксировалась всего четыре раза, причем две последние были вызваны мировым финансовым кризисом и пандемией коронавируса.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли ракетные удары по Тегерану. В ответ Иран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.