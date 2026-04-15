15 апреля, 04:58

Экономика

В МВФ заявили, что затяжной конфликт с Ираном грозит глобальной рецессией

Фото: ТАСС/EPA/MAANSI SRIVASTAVA

Эскалация и продолжительный характер Ближневосточного конфликта могут поставить мировую экономику "на волоске от глобальной рецессии". Об этом сообщила пресс-служба Международного валютного фонда.

В организации подчеркнули, что при неблагоприятном развитии событий последствия для экономического роста будут "существенными и более продолжительными".

Согласно расчетам фонда, в таком случае уже в 2026 году темпы роста глобального ВВП снизятся на 1,3 процентного пункта, а в 2027 году сокращение может составить еще 1 процентный пункт.

В МВФ также отметили, что с 1980 года глобальная рецессия фиксировалась всего четыре раза, причем две последние были вызваны мировым финансовым кризисом и пандемией коронавируса.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли ракетные удары по Тегерану. В ответ Иран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономика

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

