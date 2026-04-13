Войска США начали блокаду Ормузского пролива

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) приступило к блокаде Ормузского пролива. Она была запланирована на 17:00 по московскому времени.

О том, что США начнут останавливать все суда, которые попытаются пройти Ормузский пролив, накануне сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что в блокаде будут задействованы силы и других государств.

Глава Белого дома поручил вычислять и перехватывать все корабли в международных водах, которые заплатили Ирану сбор за проход по проливу.

Утверждалось, что блокада будет применяться в отношении судов всех стран, которые входят в иранские порты и прибрежные районы, а также выходят из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли первые ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе. Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

