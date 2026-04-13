13 апреля, 14:01

Политика

МИД Китая выступил за свободное судоходство через Ормузский пролив

Фото: 123RF.соm/wirestock

Свободное судоходство в Ормузском проливе соответствует интересам всех стран мира. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, его слова приводит Life.ru

Таким образом представитель китайского дипведомства прокомментировал заявления Вашингтона об ограничении навигации в этом регионе. Как указал Цзякунь, пролив является важнейшим международным торговым маршрутом, по которому доставляются товары и энергоносители.

Также МИД Китая призвал заинтересованные стороны проявлять сдержанность. В это же время Пекин готов продолжать играть позитивную и конструктивную роль в урегулировании кризиса.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран ударил по израильским и американским объектам в регионе, а также заблокировал Ормузский пролив. Переговоры о мире стартовали 11 апреля, но в итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

Затем американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты будут останавливать все суда, которые пытаются пройти пролив. Кроме того, американцы будут перехватывать любые корабли, которые заплатили Тегерану за безопасный проход.

Ожидается, что американские военные начнут блокаду всего морского движения, заходящего в порты Ирана и выходящего из них, вечером 13 апреля. В это же время США не будут препятствовать кораблям, которые идут через пролив в и из неиранских портов.

